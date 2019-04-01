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شكرا لقرائتكم خبر عن دارى العيون.. نانسى عجرم تطل على جمهورها بصورة مغمضة العينين ..إيه السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على جمهورها بصورة جديدة غريبة، حيث كانت تغطى عينيها وجزء كبير من وجهها بقبعة سوداء، بينما حافظت على ابتسامتها الرقيقة المعتادة.
وعلقت نانسى عجرم، على الصورة لتوضح أنها متعبة قليلًا بسبب قلة النوم، حيث قالت "تشعر بالتعب من قلة النوم؟.. أخفى عينيك فى الصور.. اشتقت إليكم جميعًا".
نانسى عجرم
ويشار إلى أن آخر اطلالات نانسى عجرم على السوشيال ميديا، كان فى صورة برفقة والدتها، حيث احتفلت الفنانة اللبنانية بتلك الصورة لتهنئة والدتها بعيد الأم، والتى وجهت لها رسالة مع الصورة قالت فيها، "إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن".
تدوينة نانسى عجرم
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