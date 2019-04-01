شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم سارة التونسى وهنادى مهنا وكرم جابر.. سنة أولى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسلسلات رمضان المقبل ظهور عدد من الفنانين لأول مرة فى الدراما الرمضانية، حيث يخطون أولى خطواتهم فى عالم التمثيل، واستعان بهم صناع الأعمال لتقديم أدوار بارزة خلال الأحداث لتكون الفرصة كبيرة أمامهم للظهور بقوة ومعرفة الجمهور بهم فى ظل عدد المسلسلات القليل المقرر عرضهم هذا العام.

أول هؤلاء الفنانة التونسية سارة التونسى التى تخوض السباق الرمضانى بمسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبرى ويشهد أولى اعمالها فى الدراما المصرية وتجسد من خلاله شخصية والدة بطلة العمل ، فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويكتبه محمد عبد المعطى، ويخرجه أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو العمل التى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى؛ لأنه يقدمها بشكل جديد ومختلف عليها.





كما يشارك المصارع الشهير كرم جابر صاحب ذهبية أثينا وفضية لندن فى مسلسل "لمس اكتاف" الذى يخوض به ياسر جلال الماراثون الرمضانى وهو المدرب الرئيسى له فى أحداث المسلسل وسبق وقد شارك قبل ذلك فى فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد عادل امام وياسمين صبرى وحقق نجاحا كبيرا من خلاله، وتعد هذه المرة الأولى الذى يشارك فيها جابر فى عمل درامى .

مسلسل "لمس اكتاف" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى حياة العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر وهو للمؤلف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى ومن بطولة بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، هبة عبدالغنى، محمد عز، سمر مرسى .

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بينما تشارك الفنانة ألحان المهدى فى مسلسل "طلقة حظ" من بطولة النجم مصطفى خاطر وتجسد من خلاله شقيقة بطل العمل، والذى يشهد أولى انطلاقها فى عالم الدراما ويقدمها بشكل جديد بعد نجاحها فى مسرحية "سلم نفسك" والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، جيهان خليل، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.





وتشارك الفنانة هنادى مهنا فى مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، حيث تجمع قصة حب بينهم خلال العمل وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.





كما تشارك هنادى ايضا فى مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد وتجسد من خلاله حبيبة بطل العمل التى تسانده طول الوقت بجانب والدته وتجسدها الفنانة هالة صدقى، وحينما يتورط بركة فى العديد من القضايا مع كبار رجال الأعمال .