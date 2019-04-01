شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خناقة بين جيم كارى وحفيدة موسيلينى والسبب كاريكاتير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت معركة فى التعليقات بين الممثل الكوميدى جيم كارى، وحفيدة الجنرال الإيطالى الراحل بينيتو موسولينى، بعد أن نشر الأول كاريكاتير ساخر عن جدها الذى تم إعدامه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى مدينة ميلان.

وبدأت الواقعة عندما نشر كارى صورة كاريكاتير للديكتاتور الراحل برفقة عشيقته كلاريتا بيتاتشى، يظهر فيها الثنائى معلقين بالحبال رأساً على عقب، تجسيداً لطريقة القتل التى أودت بحياتهما، وكتب معلقا: "إذا كنت تتساءل ما الذى تؤدى إليه الفاشية، فما عليك سوى أن تسأل بينيتو موسولينى وعشيقته كلاريتا".

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وسرعان ما ردت حفيدة الديكتاتور الإيطالى الراحل فى التعليقات على الممثل الساخر، وكتبت تعليق قائلة: "أنت لقيط".

ولم تكتف حفيدة موسولينى بالرد على كارى فقط، بل تجولت فى التعليقات للدفاع على جدها وقامت بالرد على الكثير من التعليقات التى أيدت الصورة التى نشرها كارى عبر حسابه بتعليقات ساخرة.



تعليق حفيدة موسيلينى

ويشتهر كارى بنشر صور الكاريكاتير التى تحاكى مواضيع سياسية وإجتماعية، وهو الأمر الذى أغضب حفيدة الزعيم الفاشى الراحل ودفعهما للرد.