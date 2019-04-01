61 ألف دولار إيرادات فيلم الرعب" us " في شباك التذاكر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "US" من إنتاج "Universal Pictures" والذي طرح في 22 مارس الماضي، إيرادات في مصر وصلت إلى 61 ألف دولار أمريكي، بينما حقق علي مستوي العالم 174 مليون دولار رغم أن ميزانيته 20 مليون دولار فقط.
الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.
ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازاتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.
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