كارمن سليمان بهذه الإطلالة استعدادًا لأغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بملابس كاجوال، شاركت تفاصيلها مع جمهورها على "إنستجرام". علقت كارمن على الصور، قائلة: "تفتكروا الأغنية الجديدة هتنزل امتى، وتحبوا الستايل بتاعها يبقى عامل ازاي؟". يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كانت أغنية "الساعة بتاعت قبل النوم"، التي طرحتها قبل أيام على قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي من كلمات محمد فتحي، توزيع أسامة سامي، ألحان طارق شمس.​

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