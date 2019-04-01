محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وصل بعض الفنانين المشاركين والمكرمين بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الرابعة، منذ قليل.
وكان بين الذين وصلوا إلى مطار شرم الشيخ ليلى طاهر، محمد صبحي، وسميرة عبد العزيز، والمخرج وخالد جلال، وسميرة محسن، ومحسنة أيوب.
يشار إلى أن فعاليات الحفل الافتتاحي مساء اليوم بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين على رأسهم مصطفى شعبان، إيهاب فهمي، سميحة أيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بينهم صبحي وأشرف زكي وسميحة أيوب.. وصول الفنانين المشاركين في "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.