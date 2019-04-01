صور| بينهم صبحي وأشرف زكي وسميحة أيوب.. وصول الفنانين المشاركين في "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصل بعض الفنانين المشاركين والمكرمين بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الرابعة، منذ قليل.

وكان بين الذين وصلوا إلى مطار شرم الشيخ ليلى طاهر، محمد صبحي، وسميرة عبد العزيز، والمخرج وخالد جلال، وسميرة محسن، ومحسنة أيوب.

يشار إلى أن فعاليات الحفل الافتتاحي مساء اليوم بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين على رأسهم مصطفى شعبان، إيهاب فهمي، سميحة أيوب.