فتحي عبدالوهاب بـ"الأبيض والأسود" في صورة جديدة من كواليس "لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان فتحي عبدالوهاب جمهوره بصورة له بالأبيض والأسود من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل. ونشر "فتحي" الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" حازم لآخر نفس رمضان 2019". المسلسل من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبدالحليم، وعواطف حلمي.

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