تعرف علي حقيقة اعتزال شيرين عبد الوهاب

انتشرت تقارير صحفية صباح اليوم الاثنين، تزعم اعتزال المطربة شيرين عبد الوهاب الغناء نهائيا، وذلك بعد قرار وقفها عن الغناء، إثر اتهامها بـ "تهديد الأمن القومي المصري".
وقام محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، بنفي هذهالشائعة مؤكدا أنها شائعة سخيفة.
وتواجه شيرين عبد الوهاب تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة " هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".
وقد أثار هذا الفيديو ردود فعل قوية تجاه المطربة المصرية، ووصل الأمر إلى حد منع شيرين عبد الوهاب من الغناء وتحويلها للتحقيق بعد بلاغ المحامي سمير صبري للنائب العام ضد المطربة المصرية.
يذكر أن شاركت شيرين عبد الوهاب، في 14 مارس، بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.
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