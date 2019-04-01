شاهد..اوس اوس و زوجته في أجمل مكان بالعالم

نشر الفنان محمد اسامه صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الور والفيدديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها كاتبًا:" من أجمل مكان في العالم..سيناء..معزوجتي ".
ويذكر ان اخر اعمال "اسامه" هو فيلم "قلب أمه"، وشاركه العمل كلاً من:" هشام ماجد، شيكو،
الفيلم من اخراج: عمرو صلاح، وتأليف: تامر ابراهيم.
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