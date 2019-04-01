بالفيديو..أروى جوده ترقص بالعصا على الشاطىء بـ سيناء

نشرت الفنانة أروى جوده مقطع فيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "جوده" في الفيديو ترقص بعصا خشبيه على أنغام الموسيقى على Advertisements شاطي البحر في جنوب سيناء . شاطي البحر في جنوب سيناء . ويذكر ان اخر اعمال "جوده" مسلسل "اهو ده اللي صار"، وشاركها العمل كلاً من:" روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، هشام اسماعيل ". المسلسل من اخراج: حاتم علي، وتأليف: عبد الرحيم كمال.

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