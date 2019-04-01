شارك الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهوره بمقطع فيديو يقوم فيه بتقليد "كذبة أبريل" ، أعلن موعدًا مزيفًا لطرح أغنيته الجديدة "صدفة".
وقال علامة معلقًا بينما كانيمشي في أحد شوارع ألمانيا: "هلا بيقولو الكذب من الحرجات, أنا ضد هذه المقولة.. لكن أطريت إنى اعملكم كذبة أول أبريل, لكن الحقيقة
يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية "بتذكر يا أمي" احتفالاً بعيد الأم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. راغب علامة يشارك في "كذبة أبريل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.