شاهد .. راغب علامة يشارك في "كذبة أبريل"

شارك الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهوره بمقطع فيديو يقوم فيه بتقليد "كذبة أبريل" ، أعلن موعدًا مزيفًا لطرح أغنيته الجديدة "صدفة".

وقال علامة معلقًا بينما كان

يمشي في أحد شوارع ألمانيا: "هلا بيقولو الكذب من الحرجات, أنا ضد هذه المقولة.. لكن أطريت إنى اعملكم كذبة أول أبريل, لكن الحقيقةخلال كام يوم هتسمعوا أغنية (صدفة جديدة) مش خلال كام ساعة".

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية "بتذكر يا أمي" احتفالاً بعيد الأم.