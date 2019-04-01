شاهد..صابرين ضيفة برنامج حفلة 11 مساءً الأربعاء

نشرت الاعلاميه سمر يسري صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "يسري" على الصورة قائلة:" صابرين في حفلة 11، Advertisements يوم الاربعاء الساعه 11 مساء على قناة اون اي ". يوم الاربعاء الساعه 11 مساء على قناة اون اي ". ويذكر ان برنامج "حفلة 11" تقدمه الإعلامية سمر يسرى فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، عبر قناة اون اي .

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