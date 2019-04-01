بالفيديو.. دينا فؤاد تستعيد ذكريات "كلبش 1"

نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "فؤاد" على الصورة قائلة:" من كواليس كلبش الجزء الأول مع المخرج بيتر ميمي 2017 ". ميمي 2017 ". Advertisements ويذكر ان اخر اعمال الفنانة دينا فؤاد، مسلسل "قيد عائلي"، ويذاع حالياً على احدى القنوات الفضائيه، وشاركها العمل عدد كبير من الفنانين، وابرزهم:" ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، هدى، نبيل نور الدين ". المسلسل من اخراج: تامر حمزه، وتأليف: محمد رجاء.

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