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كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 06:57 مساءً - في حلقة مُميّزة حلّت الفنّانة سيرين عبد النور ضيفة على هشام الهويش ببرنامجه “كاربول كاريوكي” على شاشة دبي.
وخلال الحلقة وأثناء التنقّل بالسيارة، أجرت سيرين اتصالاً بزوجها فريد رحمة ووجّهت له سؤالاً، أين يمكن أن يحتفلا بعيد زواجهم الـ30، هل سيكون في المنزل أم على جزيرة في المالديف أو أن يكونا افترقا.
ورفض فريد الاقتراح الأخير بأن يكونا قد افترقا، وقال: “يمكن أن نحتفل على القمر”؛ لتتعجب سيرين من الإجابة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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