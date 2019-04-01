ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها مع بسمة وهبة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها، مساء السبت 30 مارس، مع صديقتها الإعلامية بسمة وهبة.

ريهام نشرت مقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه مع بسمة وهبة، والتي أحضرت لها قالب تورتة، ووجهت تهنئة لها بهذه المناسبة وقامت بتقبيلها.

ورفضت ريهام الكشف عن عمرها، حيث قالت مازحة: “مش هقول لكم عيد ميلادي الكام.. نحن مازلنا صغيرين وليس لدينا أولاد كبار”.

الإعلامية المصرية علقت على الفيديو بقولها: ” بسمه وهبي اجدع صاحبه في الدنيا ربنا يديكي الصحه حبيبتي و يفرحك زي ما فرحتيني”.

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كما نشرت بسمة نفس الفيديو، ووجهت تهنئة لريهام، بقولها: “كل سنه وريهام سعيد الإعلامية الجميلة ب الف خير والعمر كله بالسعادة والصحة يا رب”.

وكانت ريهام سعيد وزوجها قد احتفلا مؤخرا بعيد زواجهما الثالث في حفل كبير، بحضور شقيقتها وعدد كبير من صديقاتها.

شقيقة ريهام فاجأتها في الحفل بقالب تورتة مميز حمل مجموعة صور لها مع زوجها، والتقطت معها عدد من الصور هي وباقي الحضور.

وشاركت الإعلامية جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتمنوا لها حياة زوجية سعيدة.