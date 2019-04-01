ايشواريا راي في صورة قبل فوزها بلقب «ملكة جمال العالم».. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

سيطرت الممثلة المفضلة في بوليود لعشاق الموضة الأكثر شهرة في العالم، ايشواريا را باتشان Aishwarya Rai Bachchan على قلوب الملايين من معجبيها بمهاراتها في التمثيل المتنوع إلى جانب إطلالاتها الرائعة.

جعلت الفتاة ذات العيون الزرقاء الهند فخورة لإحراز لقب ملكة جمال العالم في عام 1994 عندما بدا ذلك وكأنه حلم بعيد المنال. في 19 نوفمبر 1994، كانت الفنانة آنذاك البالغة من العمر 21 عامًا قد فتنت الجميع بجمالها، إلا أن ذكائها هو الذي جعلها تفوز بأكبر لقب عالمي في مجال الجمال.

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في الجولة الأخيرة، عندما سُئلت عن الصفات التي ينبغي أن تجسدها ملكة جمال العالم، قالت: “الرحمة للمحرومين، وليس فقط للأشخاص الذين لديهم مكانة، لقد كان لدينا أشخاص، يمكنهم أن يتخطوا إلى ما وراء الحواجز التي وضعها الإنسان - من جنسيات ولون. علينا أن ننظر إلى ما وراء تلك والتي من شأنها أن تجعل ملكة جمال العالم الحقيقي. شخص حقيقي. شخص حقيقي “.

منذ ذلك الحين، ونجم الفنانة الهندية بدأ في الظهور، وقد حصلت إيشواريا على العديد من الألقاب، من زوجة إلى أم لملاك جميل يبلغ من العمر 6 سنوات.

ومع ذلك، ما لفت انتباهنا هو صورتها قبل أيام خلال المسابقة العالمية التي اجتازتها “ملكة جمال العالم”. في الصورة، يمكننا أن نرى إيشواريا الصغيرة وهي تستعرض أجمل ابتسامتها.