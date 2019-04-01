تكريم الفنان الهندي راجكومار راو في سلطنة عمان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثل بوليوود راجكومار راو Rajkummar Rao سعيد بأنه قادر علي تسليه الجماهير عالميا، وقال الممثل أيضا أنه يشرفه ان يفوز بجائزة “أفضل أداء” في حفل توزيع جوائز “فيلم فير” الشرق الأوسط 2019 الذي أقيم في سلطنة عمان.

وقال راجكومار في بيان: “انه لشرف عظيم ان احصل على هذه الجائزة، كما أشعر بالامتنان لمعرفة أن أفلامي لا تكتفي بتسلية الجماهير في الهند ولكن على الصعيد العالمي “.

وأضاف “لقد كان لدي أفلام مميزة جدا في 2018 وهذا الفوز يشهد علي ان الجماهير منفتحة أيضا علي التجريب ومشاهده شيء جديد ومثير للاهتمام”.

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وخلال المهمة التي قام بها راجكومار في سلطنة عمان، قام بأداء أيضا أغنيته التي انتشرت مؤخراً “كاماريا” مع الفنانة و الراقصة الهندية نورا فتحي.

راو غرد عن فوزه بمشاركة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب: ” نلت جائزة #FilmfareMiddleEast الأفضل في العام في سلطنة عمان الليلة الماضية عن عملي في #Stree و #Omerta. امتنان.”

يتطلع ممثل “Stree” الى عرض عدد م الأفلام المتوقعة لهذا العام ، بما في ذلك “Mental Hai Kya” و “Turram Khan” و “Imli” و “Made In China”.