أسماء لمنور تفتح باب الإختيار أمام جمهورها.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: طلبت النجمة المغربية أسماء لمنور من الجمهور ومحبّيها اختيار باقة الأغاني التي يرغبون منها تقديمها في حفلها القادم بمدينة الرياض مساء 4 نيسان/أبريل الجاري.

وتوجهت أسماء لمنور إلى محبّيها وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أحبابي بالسعودية وش حابّيني أغني في حفلة الرياض يوم ٤/٤ ؟”.

تغريدة أسماء لمنور لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها وتحديدًا عشاقها الذين اختار كل منهم الأغاني الأقرب إليه.

ومن المقرر إقامة الحفل الذي يعتبر الأوّل لـ أسماء لمنور في السعودية، وتتولى شركة “روتانا” تنظيمه، على أن تقدّم خلاله نجمة الأندلس باقة من أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير “أوساط النجوم”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “أوساط النجوم” يضمّ 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.