تايلور سويفت تنتهي من تصوير فيلمها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: انتهت النجمة العالمية تايلور سويفت من تصوير فيلمها الجديد Cats خلال الساعات الماضية. واحتفلت تايلور سويفت بانتهاء تصوير الفيلم مع أبطال العمل في حفل خاص أقيم مساء السبت الماضي في 30 آذار/مارس المنصرم. ويشارك في بطولة الفيلم المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر من العام الجاري كل من كيت هيدسون، أدريس إلبا، جيمس كورودون واين ماكيلين وهو من إخراج توم هوبير.

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