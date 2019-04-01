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متابعة بتجـــــــــــرد: حضرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الحفل الأوّل لفريق The Jonas brothers الذي يضم زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس وشقيقيه كيفن وجوي.
ونشرت بريانكا صورة تجمعها بـ”نيك” الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام، عبر حسابها على موقع “انستجرام” وكتبت بتعليقها عليها: “أول حفل لفريق The Jonas brothers كانت حفلة رائعة.. كم أنا فخورة بكم”.
وأقيم الحفل في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بعد أن استأنف فريق The Jonas Brothers نشاطاته الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تحضر الحفل الأول لزوجها نيك جوناس بعد زواجهما – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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