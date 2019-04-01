كيم كارداشيان تحسم موقفها من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

متابعة بتجــــــــــــرد: حسمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة في عام 2020.

وأعلنت كيم عدم مشاركتها في الإنتخابات لأن جدول أعمالها مزدحم وليس لديها وقت كافٍ لذلك. وقالت كيم لصحيفة نيويورك تايمز، أنها تستعد خلال هذه الفترة لاستقبال طفلها الرابع في شهر أيار/مايو المقبل.

وأشارت كيم إلى أنها تقوم بتحضير الغرفة الخاصة بالمولود الجديد وسط أجواء مليئة بالجنون وقالت في تصريحات خاصة بها: “ولكنه جنون لذيذ لانه سينضم إلى عائلتنا فردًا جديدًا”.

يذكر أن لـ كيم ثلاثة أولاد من زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست وهم نورث وسانت وشيكاغو.