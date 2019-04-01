متابعة بتجــــــــــــرد: حسمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة في عام 2020.
وأعلنت كيم عدم مشاركتها في الإنتخابات لأن جدول أعمالها مزدحم وليس لديها وقت كافٍ لذلك. وقالت كيم لصحيفة نيويورك تايمز، أنها تستعد خلال هذه الفترة لاستقبال طفلها الرابع في شهر أيار/مايو المقبل.
وأشارت كيم إلى أنها تقوم بتحضير الغرفة الخاصة بالمولود الجديد وسط أجواء مليئة بالجنون وقالت في تصريحات خاصة بها: “ولكنه جنون لذيذ لانه سينضم إلى عائلتنا فردًا جديدًا”.
يذكر أن لـ كيم ثلاثة أولاد من زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست وهم نورث وسانت وشيكاغو.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تحسم موقفها من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.