جيمي دورنان يُرزق بطفلته الثالثة

متابعة بتجـــــــــــرد: رزق النجم العالمي جيمي دورنان بطفلته الثالثة من زوجته إيميلا وارنر.

وأعلن جيمي دورنان عن الخبر السعيد للجمهور ومحبّيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة لأحذية بناته الثلاث: “فخور بـ بناتي الثلاث ولي الشرف والفخر أنك أنت والدتهن أشعر بالحظ بشكل غير معقول”.

ولم يكشف “دورنان” عن الاسم الذي سيطلقه على ابنته على أن يعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة.

وتزوج جيمي دورنان من ايميلا في عام 2013 وأنجب طفلته الأولى “دوليس” التي تبلغ من العمر خمسة أعوام وبعدها طفلته الثانية “إيلفيا” وتبلغ من العمر ثلاثة أعوام.