بساطة الحبّ وأكثر في كليب “إلو” لـ نينا عبد الملك – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة نينا عبد الملك أغنية جديدة بعنوان “إلو” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية من كلمات وألحان نينا عبد الملك التي سجلتها في جلسة موسيقية عفوية ورافقها فيها المؤلف الموسيقي عمر صباغ عزفًا على آلة البيانو.
وترافق إطلاق الأغنية مع عرض فيديو خاص بها يحمل توقيع نينا عبد الملك، حيث صورّته بأسلوب عفوي وبلقطات عكست أجواء المرح وبساطة العلاقة بين كل حبيبين.
وأرفقت نينا الفيديو برسالة خاصة لجمهورها حيث كتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “إلو هي أغنية كتبتها ولحنتها وسجلتها بجلسة موسيقية عفوية باستديو الموزع عمر صباغ اللي شاركني بالعزف عالبيانو، وحبيت شاركها معكن لأن بتعنيلي كتير”.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية اقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا Trending منذ الساعات الأولى على إتاحة عرض الكليب عبر موقع “يوتيوب” الشاهير.
لمشاهدة فيديو أغنية “إلو”:
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