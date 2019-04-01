شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب: شيرين استأذنت النقابة لإحياء حفل دبى وملتزمة بحضور التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب حسام حبيب، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن أزمة شيرين يتم استغلالها على كل الأصعدة، مؤكدا أن ما نشر عن اعتزالها الغناء وإبلاغها هذا القرار لنقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر كذب وافتراء، وأن الموقف لا يتحمل أى نوع من أنواع الهزار تحت مسمى "كدبة أبريل".

وأكد حبيب أن مطلقى الشائعة قدموا قصة مختلقة تماما حول ظهور شيرين بالحجاب وهو أمر ليس حقيقيا بالمرة، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب ملتزمة بقرار النقابة وموافقة على أى إجراء تتخذه النقابة ضدها.

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وأشار حسام إلى أن ما يقال حول أن شيرين تحدت النقابة وقامت بالغناء فى دبى هو أيضا كذب وافتراء، خاصة أن شيرين استأذنت النقابة فى إحياء حفل دبى التزاما منها بتعاقداتها، وأن نقيب الموسيقيين المطرب الكبير هانى شاكر بكرم أخلاقه وقيمته لدى جموع الفنانين وافق على هذا الاستثناء، مضيفا أننا نتعلم من نقيب الموسيقيين وأنه لقب بأمير الغناء العربى لأنه ينطبق عليه صفات الأمير فى أخلاقه وطباعه ووقوفه إلى جوار الفنانين.

وأوضح حسام حبيب أن هناك كما كبيرا من الشائعات تحوم حول شيرين آخرهما أنها ستظهر فى أحد البرامج اللبنانية لتتحدث عن أزمتها الأخيرة، وهو أمر عار تماما من الصحة، خاصة أن شيرين ملتزمة الصمت ولم تفتح الأمر أو تتحدث فيه إلا من خلال تحقيق النقابة يوم 10 أبريل الحالى.