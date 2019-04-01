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انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مغني راب شهير في لوس أنجلوس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 02:58 مساءً - قالت وسائل إعلام أمريكية إن نيبسي هاسل، مغني الراب الأمريكي الذي رُشح للفوز بجائزة غرامي، لقي حتفه بعد إطلاق النار عليه أمام متجر ملابس يمتلكه في جنوبي لوس أنجلس أمس الأحد.
وقالت صحيفة "لوس أنجلس تايمز"، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون، إن اثنين آخرين أُصيبا في إطلاق النار الذي وقع أمام متجر ماراثون كلوذينج.
وقالت الصحيفة إن هاسل (33 عاماً) تعرض لإطلاق النار عدة مرات، ونُقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه وأُعلنت وفاته.
وتسببت وفاة هاسل في صدمة للوسط الفني الأمريكي، وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت المغنية ريانا على موقع "تويتر": "غير معقول!... إن هذا يهز كياني!".
وكتب المغني والمنتج فاريل وليامز على "تويتر" أن هاسل كان يمثل قوة "إيجابية ألهمت الملايين".
وقالت شرطة لوس أنجلس إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار، في الساعة 3:20 فجراً، ونُقل ثلاثة ضحايا إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاة أحدهم.
وأحجم مسؤول في الشرطة عن تأكيد هوية الضحايا، ولم يردَّ متحدث على أسئلة الصحفيين.
ونشأ هاسل في جنوبي لوس أنجلس، وكثيراً ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي إلى إحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
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