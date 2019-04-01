كيم كارداشيان تحسم موقفها من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حسمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، بإعلانها عدم مشاركتها فى الانتخابات، مشيرة أن جدول أعمالها مزدحم وليس لديها وقت كافٍ للتفرغ لقيادة حملتها الانتخابية.

وصرحت كيم لصحيفة نيويورك تايمز، إنها تستعد خلال هذه الفترة لاستقبال طفلها الرابع من خلال الام البديلة، المقرر وضعه شهر مايو المقبل.

واشارت كيم الى انها تقوم بتحضير الغرفة الخاصة بالمولود الجديد وسط اجواء مليئة بالجنون معلقة: "ولكنه جنون لذيذ لان سينضم لعائلتنا عضو جديد".

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كانت كيم قد صرحت للعديد من وسائل الإعلام سابقاَ انها سوف تخوض إنتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.

يذكر أن كيم نجمة تليفزيون الواقع،وعملت كعارضة أزياء، ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.

ولديها 3 أبناء من زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وهم نورث وسانت وشيكاغو .