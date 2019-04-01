نشوى مصطفى تؤكد عدم مشاركتها في رمضان

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن أسباب عدم خوضها ماراثون موسم دراما رمضان المقبل، حيث قالت: "لا أجد عملا مناسبا لمشواري الفني، حتى أشارك في موسم رمضان".

وبشأن رأيها في تقليل عدد مسلسلات رمضان إلى ما يقرب الـ18 مسلسل، أوضحت لـ"لايف ستايل"، أن موسم رمضان مهم لكل فنان ولكنه ليس الأساسي، فحاليا ومن قبل كانت المسلسلات والإنتاج يستمر طوال العام، والأهم هو جودة هذه المسلسلات ورسالتها التي تهدف توصيلها للجمهور.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، مسرحية "سيلفي مع الموت" من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحي، إيقاع حركي مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.

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