"Shazam!" في المقدمة و"Endgame" يستعد لدخول التاريخ.. تعرف على أبرز أفلام أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تطرح كبرى شركات الإنتاج في هوليوود عددًا من الأفلام التجارية المهمة في شهر أبريل الجاري، وفي مقدمتهم فيلم الأبطال الخارقين "Shazam" والذي سيفتتح الشهر بطرحه تجاريًا الجمعة المقبل، في دور العرض الأمريكية إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، وأحدث أفلام الكاتب الأمريكي العالمي، ستيفن كينج "Pet Sematary" والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والتشويق.

وإليكم أبرز أفلام شهر إبريل:

1- Shazam!

الفيلم هو أحدث إنتاج مشترك بين "Warner Bros." و"DC"، وتدور أحداثه حول شخصية "بيلي باتسون" صبي يتيم يتم تبنيه من قبل إحدى العائلات، ليقع بموقف ما ويتحول لرجل بالغ يمتلك العديد من القدرات الخارقة بمجرد نطق كلمة "شازام"، والفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 85 مليون دولار، ويتشارك ببطولته عدد من النجوم على رأسهم، زكاري ليفي، مارك سترونج، إلى جانب عدد من النجوم الشباب، وبلغت ميزانية الفيلم الإنتاجية 85 مليون دولار، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة فور عرضه يوم الجمعة المقبلة.

2- Pet Sematary

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للروائي الأمريكي، ستيفن كينج، ومن إنتاج شركة "Paramount Pictures" وتشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود هم جون لايتجو، جيسون كلارك، امي شميتز، نعومي فرينيت، ماريا هيريرا، وتدور أحداث العمل حول عائلة تقرر العيش بأحد المناطق الريفية البسيطة، ليعلموا عن سكنهم قرب مقبرة تخص الحيوانات، ويكتشف أفراد العائلة وجود أمر غريب بهذه المقبرة، الفيلم سيتم طرحه يوم الجمعة المقبلة.

3- Amazing Grace

الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية، ويسرد السيرة الذاتية لملكة السول الراحلة، أريثا فرانكلين، وسيتطرق الفيلم لبدايات فرانكلين وصعودها للشهرة والمجد، كما سيعرض الفيلم فيديوهات وصور أرشيفية ستعرض لأول مرة، كما سيتم عرض عدد من الشخصيات البارزة في حياتها والذين سيتحدثون عن مواقفها الإنسانية وعن علاقاتهم الشخصية بها، الفيلم من المقرر طرحه تجاريًا يوم الجمعة 5 أبريل.

4- Unicorn Store

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الدراما والكوميديا، من إنتاج شركة "Netflix"، وهو أحدث الأعمال السينمائية للنجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، بري لارسون، والذي يمثل تجربتها الإخراجية الأولي بمسيرتها، كما يعد تعاونها الثالث مع النجم الأمريكي، صامويل ال جاكسون بعد نجاح فيلمهما "Kong: Skull Island" عام 2017، ومؤخراً بفيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel"، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعي "كيت" تستلم دعوة غامضة والتي ستقوم بتحقيق أحلامها، والفيلم سيتم طرحها حصريًا لعملاء الشبكة بالتزامن مع عرضه بدور العرض الأمريكي يوم 5 أبريل.

5- The Hunting of Sharon Tate

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وتدور أحداثه حول شارون تيت زوجة المخرج العالمي، رومان بولانسكي، والتي تنتظر عودة زوجها من رحلته في أوروبا، للتخيل العديد من الرؤى الخاصة بموتها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم هيلاري دف، جوناثان بينيت، ليديا هيرست، ريان كارجيل، وبيلا بوبا، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً يوم 5 أبريل.

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6- Hellboy

الفيلم هو أحدث إنتاجات شركة "Lionsgate"، وهو إعادة إنتاج لسلسلة "Hellboy" الشهيرة والتي طرح أولى أجزائها عام 2004، وهذه المرة بفريق عمل جديد بالكامل على رأسهم الممثل الأمريكي، ديفيد هاربر، ويشاركه البطولة كلاً من ميا جوفوفيتش، إيان ماكشين، ساشا لين، وتوماس هيدن تشيرش، وستدور أحداثه حول شخصية "هيل بوي" الخيالية والتي تمتلك قوى خارقة للطبيعة ومواجهته لقوى شريرة معادية لكوكب الأرض، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا تجاريًا كبيرًا نظرًا لتعلق ملايين من الجمهور بهذه النوعية لأفلام الفانتازيا، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

7- After

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الدراما والرومانسية، ومن إنتاج شركة "Diamond Film Production"، وبطولة مجموعة من النجوم الشباب، منهم هيرو فاينز تيفين، جوزفين لانجفور، سيلما بلير، وتدور أحداثه حول فتاة شابة تقع في غرام شاب ما ذو ماضي مليئ بالأسرار، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة الأمريكية، انا تود في أولى تجاربها السينمائية، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً يوم 12 أبريل المقبل.

8- Missing Link

الفيلم ينتمي لأفلام الرسوم المتحركة، ويتشارك بالأداء الصوتي لشخصياته نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم هيو جاكمان، زوي سالدانا، ايما تومبسون، وتيموثي أوليفانت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص يدعى "مستر لينك" والذي يستعين بخدمات أحد المستكشفين لمساعدته في البحث عن عائلته، ليمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والفيلم من المقرر طرحه يوم 12 أبريل.

9- The Curse of La Llorona

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والغموض، وهو من إنتاج شركة "New Line Cinema"، وتدور أحداثه حول امرأة تعاني مشاكل جمة عندما تقوم بالتشكيك بسلامة ابنها العقلية، عندما تكتشف انها هناك روحًا شريرة تطارده في محاولة منها للتصدي لقوى غير طبيعية، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم ليندا كارديليني، رايموند كروز، شون باتريك توماس، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً يوم الجمعة الموافق 19 أبريل.

10- Avengers: Endgame

من نوعية أفلام الأبطال الخارقين، من إنتاج شركة "Marvel" وهو أخر أجزاء سلسلة "Avengers" والتي أنتج أولي أجزائها عام 2012، وستدور أحداث الجزء الأخير استكمالاً لأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" عام 2018، بعد نجاح العملاق ثانوس في تجميع الأحجار الأزلية الست وإبادته لنصف الكائنات الحية على كوكب الأرض، في محاولة أخيرة للأفينجرز للتصد له، والفيلم يشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، كريس هيمسورث، جوش برولين، برادلي كوبر، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بأكثر من 400 مليون دولار ومن المقرر طرحه تجارياً يوم 26 أبريل.