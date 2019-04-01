كندة حنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تألقت الفنانة السورية كندة حنا، في جلسة تصوير جديدة، بمدينة الحمامات التونسية. وظهرت "كندة" بإطلالة صيفية كاجوال، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن كندة حنا تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ممالك النار"، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم العماير، ومن إخراج بيتر ويبر.

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