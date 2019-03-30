رانيا يوسف بإطلالة مثيرة جديدة!

كتب امير فتحي في السبت 30 مارس 2019 03:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»؛ والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة. وحرصت رانيا على الظهور بفستان أبيض قصير؛ مما أثار غضب متابعيها؛ حيث علق أحدهم: “لازمته ايه الفستان كده”، وتابع آخر: “انتى لبستى البطانه ونسيتى الفستان المرة دى” فيما علق اخر “اللهم ارزقها البطانة الصالحة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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