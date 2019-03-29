من بين 3 فنانات.. سهير رمزي تختار ياسمين صبري لأداء شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلّت الفنانة سهير رمزي، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" المعروض على قناة النهار، وتقدمه المذيعة أروى.

وردًا على سؤال بشأن من تختار لأداء دورها في حال تقديم عمل فني عن سيرتها، اختارت سهير من بين 3 فنانات، هن "ياسمين عبدالعزيز، أمينة خليل، وياسمين صبري"، وجاء اختيارها لصالح ياسمين صبري.

وقالت "ياسمين صبري ممثلة كويسة، مشفتش ليها غير عمل واحد (طريقي)، وكان من أوائل أدوارها وآداءها كان جيد فيه، فأعتقد أنها تتحسن من عمل لآخر، على ما تيجي تعمل حياتي هتكون أنضج"، موجهة لها نصيحة وهي عدم التركيز على جمالها، والاهتمام أكثر بالدور الذي تقدمه، وأبعاد الشخصية، وبمن معها من فريق.

وجاء تصويت الجمهور على نفس السؤال، عبر "تويتر"، على النحو التالي: منح الجمهور ياسمين صبري 41%، وأعطى لياسمين عبدالعزيز 40%، أما نسبة التصويت للفنانة أمينة خليل فكانت 19%".

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