شاهد: لحظة انسحاب الفاشينيستا فينيسيا من كلام نواعم والسبب ابنها

انسحبت الفاشينستا الكويتية فينسيا من حلقة الليلة من برنامج كلام نواعم الذي يعرض على قناة mbc الفضائية اعتراضًا على الهجوم الذي تعرضت له من مقدمات البرنامج واتهامها بالاساءة لابنها ووالدتها المتوفية. واشتعلت أحداث الحلقة عندما انتقدت مذيعات البرنامج طريقة إخبار فينسيا لابنها بوفاة جدته ورصد ردة فعله عبر فيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي ما أحدث موجة غضب عارمة على مواقع التواصل.

غير أن سؤال أن “الميت ليس له حرمة ان تزعلي عليه؟ امك التي ربتك كل السنين دي بتصوري ابنك وانت بتقولي له وده زعلك؟” استفز فينيسيا وقالت “هذا السؤال ما له منطق بالمرة امي ماتت انت تعرفيها او قعدتي معها وانت تعرفي احساسها اتجاهي؟” لتطلب بعدها ايقاف التصوير وتعلن انسحابها من الحلقة لان هذه الاسئلة لم تكن من الاعداد. وقبل أن تخرج من الاستديو، قالت فينيسيا لمذيعة “كلام نواعم” التي سألتها السؤال “أنت غير عني أنت بيضة أنا سودة أنت قصيرة أنا طويلة أنت حلوة أنا بشعة أنت عندك مشاعر أنا كمان عندي مشاعر والله خلق الناس أجناس وألوان أنت غير عني”.