رانيا محمود ياسين تكشفُ حقيقة خلافها مع "الزعيم".. وكواليس دورها في "فالنتينو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفتْ الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، الأخبار التي تناولتْ وجود مصالحة بينها، وبين الفنان عادل إمام، بعد أنباء نشوب خلافات بينهما مؤخرًا، موضّحةً، أنّها لن تكون في مستوى واحد مع الزعيم.

وأضافتْ رانيا لـ "فوشيا"، أنّ هذه خلافات قديمة بين والدها الفنان محمود ياسين، وبين "الزعيم"، بسبب ترتيب أسماء الفنانين في تتر مسلسل "صاحب السعادة"، ما أدّى لاعتذار محمود ياسين عن المشاركة في المسلسل، مؤكّدةً، أنّ هذه الخلافات انتهتْ منذ فترة.

وتابعتْ رانيا، أنّ نصيحة والدها لها في بداية مشوارها الفنيّ، هو الالتزام، والذي لم يعدْ لها قيمة في الوسط الفنيّ الحاليّ، موضّحةً، كيف استفادتْ من تجربة زواج والديها الفنانين، محمود ياسين، وشهيرة، في تجربة زواجها من الفنان محمد رياض.

من جانب آخر، كشفتْ الفنانة رانيا محمود ياسين، في فيديو "فوشيا"، عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، في مسلسله الرمضانيّ "فالنتينو".