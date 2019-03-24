شاهد… دانا الطويرش تعلن انها حامل بالشهر الثالث

كتب امير فتحي في الأحد 24 مارس 2019 03:05 صباحاً - أعلنت المدونة المدونة دانة الطويرش انها حامل بالشهر الثالث وذلك اثناء حضورها برنامج “مع حمد شو”.

ونشرت دانة الطويرش، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه حمد قلم يقدم هدية لها ويعلن عن انتظارها لاول مولود.

وعلقت دانة على الفيديو قائلة: “كل بنت كانت تقول احسج حامل . . كنت اقول شلون تحس وتعرف .؟ ♥️ الله يرزقكم كلكم بالذريـة الصالحـة . . صح انا حامل تقريبـا بالشهر الثالث واسبوعين . . مو متأكدة جم بالضبـط . .

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