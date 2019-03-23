شاهد… جوع الشهرة يجمع حليمة بولند ورانيا يوسف!

كتب امير فتحي في السبت 23 مارس 2019 03:02 مساءً - نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند برومو الحلقة المقبلة من برنامج كلام نواعم حيث تطل مع الممثلة المصرية رانيا يوسف والفاشينيستا فينيسيا في حلقة عن “جوع شهرة”.

وتظهر مقدمة “كلام نواعم” في البرومو وهي تعرف جوع الشهرة بأنه “وباء منتشر بين المشاهير” بينما دافعت حليمة بولند عن فيديوهاتها بالقول انها “دلع وانوثة”.

اما رانيا يوسف فقد قالت ان من اعتبر فستانها فاضح هم في الواقع ناس تريد ان تشتهر على اسمها.

يذكر ان الحلقة شهدت انسحاب الفاشينيستا فينيسيا وذلك بسبب أسئلة عن مقطع الفيديو المثير للجدل وحيث أبلغت طفلها بوفاة جدتها ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل.