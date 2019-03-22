فنانات وأمهاتهن في سينما بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفل العالم هذا العام ب عيد الأم، في يوم 21 مارس، نحتفل عشاق بوليوود بسبع أمهات رائعات واصلن عملهن في السينما الهندية، رغم صعوبات الجمع بين تربية الأبناء ومهنة مثل التمثيل بكفاءة عالية

هؤلاء النجمات في بوليوود قد تمكن من العمل والحياة معًا، وكان هؤلاء السبعة هن المفضلات لدي القاعدة الجماهيري الكبيرة داخل الهند وخارجها، لعدة أسباب، نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

1. كارينا كابور خان

تعد النجمة كارينا كابور خان أسطورة في حد ذاتها، فقد أصبحت أمًا لطفل جميل هو تيمور على خان، وكانت أكثر إلهامًا، غالبًا ما تتجول على الإنترنت تتحدث حول مهارات “الأمومة” الخاصة بها، لكن هذا لا يمنعها من فعل ما تشعر به تمامًا تجاه مهنيتها العالية.

لم تعمل كارينا حتى نهاية حملها فحسب، بل واصلت العمل بجد بعد فترة وجيزة من الولادة، لتعود إلى شاشة السينما أقوى مما كانت.

2. ايشواريا راي باتشان

منذ ولادة إراديا باتشان، كانت إيشواريا راي باتشان أمًا عملية للغاية، سواء كانت خلال ظهور في مهررجانا الأفلام والجوائز أو بحفل زفاف، فإن ليشواريا تُرى دائمًا مع أراديا وهي تمسك بيدها. هذه أم واحدة تأخذ عملها بجدية بالغة!

3. كاجول

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ربما اختفت كاجول من سينما بوليوود في وقت مبكر للتركيز على أطفالها، لكنها عادت مع أفلام قوية مثل فناء، ديلويل وهليكوبتر إيلا، ويُظهر التزامها بأطفالها أن المرأة يمكنها بالتأكيد تحقيق التوازن بين العمل والمنزل!

4. سوشميتا سين

من المؤكد أن سوشميتا سين Sushmita Sen قد كسرت الكثير من الصور النمطية عندما تبنت بناتها. كانت والدة واب في وقت واحد، وعملت بجد لأكساب الفتاتين قدر كبير من الإيجابية وقبول الذات.

5. ماليكا أرورا

عارضة أزياء وممثلة ومذيعة ببرنامج تلفزيوني وسيدة أعمال، اضطلعت ماليكا Malaika Arora بالعديد من الأدوار وارتدت العديد من القبعات. في هذه الرحلة، كانت أيضًا أمي لابن، علاوة على ذلك، على الرغم من طلاقها وعلاقتها اللاحقة مع أرجون كابور، فإنها لم تهمل واجبات الأمومة على الإطلاق.

6. شيلبا شيتي

شيلبا شيتي هي أيضا أم أخرى متعددة المهام وقد ارتدت العديد من الوظائف. وهي أيضا سيدة أعمال، ومضيف برنامج تلفزيوني، وعارضة أزياء وممثلة، لديها ابن صغير من زوجها.

7. سهى على خان

سهى على خان وكونال خيمو يتشاركان ابنة صغيرة هي عناية، سهى ممثلة ومؤلفة وأيضا أم ملتزمة للغاية. تثبت نساء مثل سهى أنه من الممكن بالتأكيد إدارة الأدوار المختلفة بنجاح.