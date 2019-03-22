لوسي مع نجلها الوحيد في ظهور نادر لهما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية لوسي جمهورها في صور لها برفقة ابنها الوحيد فتحي.
لوسي نشرت الصور عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهر معهما عدد من الأشخاص، وعلقت لوسي وكتبت: «مع دكتور سام اللي ولدني في فتحي احنا أصدقاء ودايما على تواصل».
جمهور الفنانة لوسي عبر عن إعجابه الشديد بالصور من خلال عدة تعليقات، وخاصة أن لوسي لا تنشر صورها مع نجلها الوحيد إلا نادرا، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما.
لوسي متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف منذ سنوات، وأنجبت منه ابنها الوحيد فتحي، والتي تحدثت عنه من قبل وقالت إنه يشجع عملها في الفن، ويفخر بكونها راقصة ويشجعها على العمل.
الفنانة المصرية بدأت حياتها الفنية كراقصة، ولكنها استطاعت أن تضع لها بصمة في الدراما بعدما شاركت في عدة أعمال قوية ومنها : «زيزينيا، ليالي الحلمية، أرابيسك، ولي العهد»، وغيرها.
لوسي يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، بعد نجاح الجزء الأول منه، والعمل من إخراج محمد النقلي، ويشارك ببطولته سوسن بدر، أحمد بدير، مجدي كامل، لقاء سويدان.
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