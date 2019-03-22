فنانات يكشفن عن صور أمهاتهن لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازال الاحتفال بعيد الأم قائما، حيث حرصت عدد كبير من الفنانات على نشر صور أمهاتهن، وكانت بعض الصور تنشر للمرة الأولى.

الفنانة المصرية شيرين رضا نشرت صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «عيد أم سعيد أمي الجميلة»، وحصدت الفنانة التعليقات، وخاصة أن الجمهور شبه والدتها بالفنانة الأجنبية صوفيا لورين.

الفنانة المصرية نيرمين الفقي نشرت أول صورة لوالدتها، وذلك عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «كل عيد أم وكلكم طيبين، ربنا يرحمك يا أمي ويحسن إليكي».

الجمهور اختلف حول الصورة، حيث قال البعض إن نيرمين تشبه والدتها، بينما قال البعض الآخر إنها أجمل من والدتها.

الفنانة دنيا عبدالعزيز نشرت صورة لها وهي طفلة مع والدتها، وكشف لأول مرة عن صورة والدتها الشقراء التي كانت محل غزل جمهورها الذي أمطرها بعدد كبير من التعليقات عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

دنيا علقت على الصورة وكتبت: «كل سنة وانتي نفسي اللي بتنفسه يا أمي».

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الفنانة البحرينية شيماء سبت نشرت صورة لها مع ولدتها، وعبر الجمهور عن إعجابه بجمال والدتها الخلاب من خلال سيل من التعليقات عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

شيماء علقت على الصورة التي نشرتها، وكتبت: «الحديث عن قاصر جدا يا أمي فكيف أصف امرأة أرى في ممشاها الجنة، أمي مهما كتبت من أجلك لن أستطيع أن أوفي ثلث ما فعلتي من اجلياللهم اني استودعتك قطعة من قلبي فلا تحرمني منها».

ورغم أن الفنانة نيرمين ماهر نشرت من قبل صور لها مع والدتها إلا ان الصورة الجديدة التي نشرتها لهما كانت محل إعجاب عدد كبير من جمهورها، والذي غازلها من خلال عدد من التعليقات.

نيرمين علقت على صورة والدتها، وكتبت: «كل سنة وأنتي حبيبتي وأختي وبنتي».

كما نشرت الفنانة شيري عادل أول صورة لها بصحبة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «كل سنة وحضرتك طيبة يا حبيبتي كل سنة وانتي حبيبتي».

الفنانة المصرية إنجي المقدم نشرت صورة نادرة لوالدتها وهي في سن الشباب، وكتبت: «مامتي الحلوة عيدك في الجنة»، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين والدتها.