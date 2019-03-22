شاهد النجمة التركية بيلين كارهان في الرابعة من عمرها.. هل مازالت تحتفظ بملامح الطفولة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطانة مريم» متابعيها بموقف طريف، استعادت فيه ذكرى مميزة من طفولتها.

بيلين زارت حديقة البجع في أنقرة، والتقطت صورة تذكارية في المكان الذي سبق وزارته من 30 عاماً، والتقطت فيه أيضاً صورة تذكارية، حيث نشرت الصورتين، موضحة أنها كانت في الرابعة من عمرها، عندما زارت هذا المكان لأول مرة، حيث تفاعل الفانز مع صور الفنانة، مؤكدين انها مازالت تحمل الكثير من براءة الطفولة في ملامح وجهها.

من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.

يُذكر أن بيلين كارهان متزوجة من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017، حيث دخلت بعده في أجازة طويلة، عادت بعدها كمذيعة على الشاشة.