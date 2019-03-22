التركي هالوك ليفنت يتبرّع بإيرادات حفله لمسلمي نيوزيلندا

متابعة بتجـــــــــــــرد: أقدم الفنان التركي الشهير هالوك ليفنت على خطوة معبّرة جداً، إذ أعلن أنه سيتبرع بإيرادات إحدى الحفلات التي أحياها لمسلمي نيوزيلندا. وفي التفاصيل، فقد أحيا الفنان هالوك ليفنت حفلاً غنائياً ضمن فعاليات ومراسم إحياء “يوم الشهيد” والذكرى السنوية الـ104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة “تشناق قلعة”. وخلال الحفل الضخم الذي حضره نحو 20 ألف شخص، أعلن ليفنت أن الإيرادات التي سيجنيها ستذهب لصالح مسلمي نيوزيلندا وعائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش، يوم الجمعة الماضي.

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