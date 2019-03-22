الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يغرّم رونالدو بسبب “حركته البذيئة”

متابعة بتجــــــــــــرد: غُرّم مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بمبلغ 20000 يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد احتفاله بهدف الفوز على أتلتيكو مدريد بطريقة مستفزّة.

فقد بدا اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا وكأنه يقلد رئيس نادي أتليتيكو دييغو سيموني، اذ استدار باتجاه الجماهير وقام بحركة بذيئة واضحة خلال مباراة الذهاب التي فاز بها فريقه.

وعلى الرغم من أن الإتحاد ارتقى عدم إيقاف كريستيانو رونالدو عن اللعب، الاّ أنه قرّر تغريمه بسبب السلوك غير اللائق وفق بيان صادر عنهم، كما جرى تغريم دييغو سيموني بسبب هذه الحركة أيضاً.