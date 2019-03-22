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محمد رمضان اعلن عن حفلته الغنائية الاولى بطريقة فريدة

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Mar 22, 2019

فاجأ النجم محمد رمضان جمهوره على مواقع التواصل في الإعلان عن أولى حفلاته الغنائية في مصر وذلك يوم الجمعة المقبلة تاريخ 29 آذار الحالي في التجمع الخامس مركز المنارة الدولي.

وتحت عنوان “أقوى حفلة في مصر “، نشر “رمضان” برومو الحفل على حساباته على مواقع التواصل، حيث ظهر بشخصيات الكليبات التي سبق ان قدمها، ويقوم بغناء مقتطف من كل أغنية، حتى تجتمع كل الشخصيات في النهاية على المسرح.

واتى الاعلان عن الحفلة بطريقة مبتكرة وجديدة خاصة ان محمد رمضان عوّد جمهوره على كل شيء فريد وجديد.

وسيقدم “رمضان” في الحفل أغانيه التي اطلقها مؤخراً، منها (نمبر وان، أنا الملك، مافيا، فيروس)، اضافة الى غيرها من الأغاني.

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نذكر ان آخر أعمال “رمضان” أغنيته الجديدة “فيروس” التي اطلقها بتاريخ 19 آذار على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، وحققت حتى الآن اكثر من 4 ملايين مشاهدة.

لمشاهدة الاعلان:

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