الكاثوليكي للسينما يُكرِّم النجوم في يوم العطاء

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أقام المركز الكاثوليكي للسينما حفل يوم العطاء السنوي الذي كرّم فيه مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الدين تقديراً لجهودهم في المجتمع. حيث كان ملفتاً موقف الفنانة هالة صدقي التي أهدت تكريمها لشهداء حادث المسجدين الإرهابيين في نيوزيلاندا، ولاقت تصفيقاً حاداً من الحضور.

ولقد اختار المركز في تكريمات هذا العام الفنانة سميرة سعيد التي حرصت على الحضور مؤكدة على ان سعادتها مضاعفة لكونها تُكرّم من شخصيات روحانية تبعث على السعادة. وأشادت بالاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما بوصفه "إنساناً جميلاً يتواجد في جميع الأماكن التي تحتاجه في مصر".

وشهد حفل التكريم أيضا تكريم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم منى عبد الغني، محمود الحديني، عبد الله مشرف، سحر رامي، حسن عفيفي، والشاعر شوقي حجاب بالإضافة للفنانة القديرة عايدة كامل والفنانة فاطمة عيد التي اطلقت "زغرودة" على المسرح لتكريمها وقامت بالغناء وسط تصفيق من الحضور.

كما كُرِّمَت ايضا الناقدة ماجدة موريس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسرة الشهيد مصطفى عبيد.

هذا واعتذرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عن الحضور لوجودها في نيوزيلندا لمتابعة تداعيات حادث المسجدين الإرهابي في ظل وجود عدة مصريين بين الضحايا والمصابين، فأرسلت مستشارتها الإعلامية لاستلام التكريم.