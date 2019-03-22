شيرين رضا تشارك بفيلمٍ عالمي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة الفيلم المصري البريطاني الجديد بعنوان "الأقصر" الذي سيتم تصويره في مصر ويفترَض الانتهاء من تصويره بالكامل بحلول الشهر المقبل.

ويجمع هذا العمل النجوم العرب والأجانب بينهم الفنانين اللبناني كريم صالح واندريا رايز بور. علماً أنه العمل الوحيد الذي تقدمه "رضا" التي ستغيب عن السباق الرمضاني. فيما تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "ليلة راس السنة" الذي ينتظر إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية.

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