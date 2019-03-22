غادة عادل و رانيا يوسف يشاركون في "مملكة إبليس" لرمضان المقبل

القاهرة - سارة عبدالستار
استقر صناع مسلسل "وبينا معاد" على اسم "مملكة ابليس" ليكون اسما نهائيا للعمل، الذى يلعب بطولته غادة عادل ورانيا يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث أبلغ صناع المسلسل الرقابة بالاسم النهائي، لاسيما أن الرقابة على المصنفات برئاسة خالد عبد الجليل اعترضت على اسم المسلسل في بداية التحضيرات، حيث كان "ملايكة إبليس" اسما للمسلسل قبل تغييره.
مسلسل "مملكة إبليس" تدور أحداثه في إطار شعبي، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية في المجتمع، ويشرك في بطولته غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسي صلاح، أسماء جلال، محمود الليثي، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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