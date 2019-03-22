وفاء عامر تكشف موهبة أيتن في الفن منذ صغرها

القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة وفاء عامر عن موهبة شقيقتها الصغرى أيتن عامر في الفن ، منذ صغرها وذلك خلال تواجدها في برنامج "أنا وبنتي" مع شريف منير وإبنته أسماء .
وقالت وفاء أن موهبة أيتن ظهرت عندما كانت ترافقها وهي صغيرة لبلاتوهات التصوير وكواليس أعمالها المسرحية وأضافت وفاء أنها إلتفت لموهبة شقيقتها ، عندما كانت تجدها تحفظ بعض المشاهد معها .
موضحة أنها سعيدة بمشوار أيتن وخاصة أنهما أجتمعا معا في مجموعة من الأعمال القوية ومنها الدالي مع الراحل نور الشريف.
وأضافت وفاء عامر أنها دائما فخورة بشقيقتها ووقوفها بشكل قوي أمام نجوم كبار إلى جانب تنوعها في أدوراها بشكل مستمر.
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