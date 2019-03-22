شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وأحمد بدير ودنيا ولقاء يدلون بأصواتهم فى انتخابات المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، النجم هانى رمزى، أحمد بدير، أحمد خليل، دنيا عبد العزيز، لقاء سويدان، تامر عبد المنعم، ميرنا وليد، ميدو عادل، لنادى نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للمجلس والإدلاء بأصواتهم.

وحضر أيضا عدد من الفنانين للمشاركة في التصويت بالعملية الانتخابية منهم سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، رجاء الجداوى، روجينا، عبدالله مشرف، منير مكرم، محمد عز، محمد على رزق، عايدة رياض، ماجدة زكى، محمد أبو داوود، أحمد صيام، عمر السعيد، انجى خطاب.

وشارك أيضا، الفنان القدير سمير صبرى، الفنان يوسف شعبان، النجم أحمد آدم، ادوارد، هاني مهنا، محمد محمود عبد العزيز، المخرج محمد النقلى، لمياء كرم، ياسمين رحمى

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وفاز الدكتور أشرف زكى بمقعد النقيب دون الحاجة لانتظار فرز الأصوات بالتزكية لعدم وجود مرشح أمامه، وسيقتصر الفرز على عضوية مجلس النقابة فقط

يذكر أن انتخابات التجديد لنصفى لنقابة المهن التمثيلية بدأت فى الساعة التاسعة صباحا، بمقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، لإختيار النقيب و 6 من مجلس النقابة ، وترشح لمقعد النقيب الدكتور أشرف زكى، أما عضوية المجلس فترشح لها ١٤ شخص، وهم سامي مغاوري، ايهاب فهمي ، عفاف رشاد ، اشرف طلبة ، سامح بسيوني ، نهال عنبر ، نجلاء شعير ، محسن صبري ، سامي نوار ، سميحة عبد الهادي ، مصطفي حجاج ، كريم البسطي ، هاني عبد الهادي ، ابراهيم غنام .