شكرا لقرائتكم خبر عن النهاردة عيد لكل الأمهات إلا واحدة ابنها علشانا مات.. محمد عباس يطرح حق الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "النهاردة عيد لكل الأمهات إلا واحدة ابنها علشانا مات" بهذه الكلمات افتتح المطرب الشاب محمد عباس نجم برنامج ستار أكاديمى أغنيته الجديدة بمناسبة عيد الأم، التى تحمل اسم "حق الشهيد"، والأغنية من كلمات رضا زايد، وألحان محمد الصاوى، توزيع أحمد عبد السلام.

يذكر أن المطرب محمد عباس طرح مؤخرا كليب "ركز دقيقة" من كلمات محمد الشناوى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج خالد أبو غريب.

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