بعد غرق عبارة الموصل.. إليسا: "مشاعرنا مع الشعب العراقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على تعزية أهالي ضحايا العبارة، التي غرقت أمس في مدينة الموصل شمال العراق، التي أسفرت عن العشرات من الضحايا والمفقودين، إذ نشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر".

وغردت إليسا قائلة: "مؤسف جدا خبر غرق العبارة في العراق، وسقوط عشرات الضحايا، تعازي لجميع أهالي الضحايا، وكل مشاعر التضامن مع الشعب العراقي الحبيب"، ولاقت تغريدة إليسا إعجاب وإعادة تغريدة المئات من متابعيها.

