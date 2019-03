صراع شباك التذاكر.. بين "Captain Marvel" وفيلم الرعب والإثارة "Us"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Universal" أحدث انتاجاتها السينمائية هذا العام بدور العرض الأمريكي والعالمي، فيلم الرعب والإثارة "Us" للمخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جوردان بيلي، وسط منافسة شديدة بينه وبين فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" الذي يواصل تصدره لشباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي.

وحقق "Us" إيرادات بأول أيام عرضه بشباك التذاكر الأمريكي بلغت 40 مليون دولار، متفوقا على إيرادات فيلم جوردان بيلي "Get Out" والذي صدر تجاريا عام 2017 وبلغت افتتاحيته 33 مليون دولار، وسط توقعات بتحقيق فيلم "Us" إيرادات ستتخطي إيرادات فيلم "Get Out" عالميا.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة بين الفيلمين، فإن عددا من النقاد والمتابعين لشباك التذاكر الأمريكي والعالمي يتوقعون مواصلة تصدر فيلم "Captain Marvel" للأسبوع الثالث، الذي تخطت إيراداته بشباك التذاكر الأمريكي حتى الآن حاجز الـ200 مليون دولار وعالميا بأكثر من 700 مليون دولار، ليكون من الصعب ملاحقة فيلم "Us" وإيراداته العالمية الضخمة.

وتدور أحداث فيلم الرعب والإثارة "Us" حول عائلة تقرر السفر للاستجمام بأحد المناطق الساحلية، ليكتشفوا بوجود عائلة تتطابق معهم في الشكل وتحاول القضاء عليهم، ويتشارك ببطولة الفيلم نخبة من النجوم على رأسهم النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، لوبيتا نيونقو، ويسنتون دوك، وإليزابيث موس.

يذكر ان فيلم "Us" يعد التجربة الإخراجية الثانية للمخرج جوردان بيلي، بعد نجاح أولي أفلامه "Get Out" عام 2017، والذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولي له بمسيرته كأفضل سيناريو أصلي.